18-річна донька Беллуччі та Касселя приголомшила красою на сторінках відомого глянцю

18-річна донька знаменитого експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя - Дева - продовжує активно розвивати модельну кар'єру.

Так, юна знаменитість вже встигла взяти участь у показах відомих брендів, а також прикрасити обкладинки популярних світових глянців. Цього разу Дева позувала для сторінок французької версії журналу Vogue.

На фото модель позувала у різних вишуканих образах. Знаменитість обрала різноманітні сукні – і закриті, і відкриті.

Своє чорне розкішне волосся Дева розпустила, а образи вона доповнила або ж яскравим, або ж стриманий макіяжем.

На всіх знімках донька Беллуччі та Касселя постала із загадковим виразом обличчя.

Нагадаємо, нещодавно Дева шокувала своєю поведінкою. Дівчина зв'язалася з компанією російських моделей, з якими влаштувала вечірку. На паті Дева не відмовляла собі в алкогольних напоях та була не проти покурити косяк. Ба більше, разом з росіянами донька Беллуччі влаштувала фотосет у шапці з радянською символікою.

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