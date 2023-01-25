18-річна донька Беллуччі та Касселя приголомшила схожістю з мамою

18-річна донька знаменитого експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя - Дева – відвідала модний показ.

Так, дівчину запросили на показ нової колекції від Dior Весна-Літо 2023. Дева, звісно ж, прийняла запрошення. Під час модного показу донька Беллучі та Касселя зробила декілька світлин, якими поділилася у своєму фотоблогу.

На фото знаменитість позувала із розпущеним кучерявим волоссям, чорній мереживній сукні та в пальті.

Тим часом прихильники Деви звернули увагу на те, настільки ж вона схожа на свою знамениту маму. Вони порівняли фото моделі з модного показу з архівним знімком Моніки. Фани зазначили, що у Деви такі ж очі, як і у мами, форма вуст та риси обличчя у цілому.

Однак, юзери не заперечували, що юна модель схоже не лише на зіркову маму, а й на тата.

Нагадаємо, Дева Кассель впевнено розвиває модельну кар'єру. За свій юний вік дівчина стала прикрасою чимало яких відомих глянців та брала участь у модних показах популярних брендів.

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