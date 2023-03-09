18-річна донька Беллуччі та Касселя у мереживному спідньому прикрасила обкладинку відомого глянцю

18-річна донька знаменитого експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя - Дева – впевнено продовжує розвивати модельну кар'єру.

Дівчина вже встигла знятися для сторінок багатьох глянців. Нещодавно модель поповнила свою колекцію. 18-річна Дева прикрасила обкладинку весняного випуску відомого британського журналу Wonderland.

Для фотосету донька Моніки Беллуччі обрала чорну мереживну спідню білизну, на голові у моделі красувався того ж кольору вельон. Дівчина доповнила свій образ легким макіяжем та масивними прикрасами.

Нагадаємо, у Мережі досить часто порівнюють схожість Деви зі знаменитою мамою. Прихильники зазначають, що модель має такі ж очі, як і в Моніки Белуччі, форму вуст та риси обличчя у цілому.

Утім, фани не заперечують, що Дева також схожа на зіркового батька – Венсана Касселя.

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