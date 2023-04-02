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18-річна донька Беллуччі та Касселя у мереживному спідньому знялася у зухвалому фотосеті

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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18-річна донька Беллуччі та Касселя у мереживному спідньому знялася у зухвалому фотосеті

Дева Кассель / Фото: Getty Images

Дівчина прикрасила сторінки відомого глянцю.

18-річна донька знаменитого експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя - Дева – поділилася результатом зухвалого фотосету, в якому вона недавно знялася.

У своєму Instagram модель опублікувала фото, які були зроблені для весняного випуску британського глянцю Wonderland.

Дева позувала у різних відвертих образах. Зокрема, модель поставала на знімках у мереживній різній білизні, корсеті та прозорій спідниці. Одяг знаменитості був від бренду Dior, а прикраси – від Cartier.

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У коментарях підписники були просто приголомшені. Вони зазначили, що Дева впевнено наступає на п'яти зірковій мамі.

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Нагадаємо, донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя не лише прикрасила сторінки глянцю Wonderland, а й обкладинку. Раніше Дева ділилася відповідним фото.

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