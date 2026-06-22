18-річна донька Дженніфер Лопес після зміни статі з'явилась на публіці: який вигляд вона зараз має

Дженніфер Лопес / © Associated Press

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Донька американської співачки та акторки Дженніфер Лопес після зміни статі з’явилась на публіці.

Так, наприкінці травня 18-річна Емма здійснила камінгаут. Вона почала ідентифікувати себе чоловіком, а також змінила ім’я та стала Оскаром. А це ж Дженніфер Лопес разом із трансгендерним сином з’явилась разом на публіці.

Артистка та Оскар побували на концерті американської виконавиці Аріани Гранде. На захід Дженніфер Лопес одягнула світлий костюм та сонцезахисні окуляри. А от Оскар позував у чорному вбранні.

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Дженніфер Лопес з Оскаром на концерті Аріани Гранде

Зазначимо, Дженніфер Лопес виховує двійнят, яких вона народила 22 лютого 2008 року. Тоді на світ з’явились син Макс та донька Емма, яка здійснила камінгаут та стала Оскаром. Батько дітей артистки — американський співак Марк Ентоні, з яким вона прожила в офіційному шлюбі 10 років.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес приписали роман із колегою Бреттом Голдштейном. Артистка вже відповіла на чутки про її нові стосунки.

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