18-річна донька Джолі та Пітта вперше зізналася про серйозну хворобу і госпіталізацію

Анджеліна Джолі з донькою Вів’єн / © Associated Press

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18-річна Вів'єн Джолі, молодша донька голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, вперше відверто розповіла про пережитий розлад харчової поведінки (РХП), через який на початку року опинилася в лікарні.

Про непростий період у своєму житті дівчина вирішила розповісти незвичним способом — через власну художню виставку. Вона представила серію картин, кожну з яких доповнила особистими записами зі щоденника. У них Вів'єн поділилася переживаннями, про які раніше публічно не говорила. Зокрема, описала свій емоційний стан під час лікування. Тоді їй доводилося боротися не лише з хворобою, а й із відчуттям самотності.

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"Я боролася з розладом харчової поведінки. На початку цього року мене госпіталізували через цей розлад. Я була в люті, хвора і почувалася дуже самотньою", — написала Вів'єн в одній із записок, яку опублікували Entertainment Tonight.

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Вів'єн Джолі / © скриншот

Роботи Вів'єн Джолі / © скриншот

Роботи Вів'єн Джолі / © скриншот

Водночас перебування в медичному закладі залишило в пам'яті дівчини не лише болісні спогади. Вона зізналася, що саме там зустріла людей, які допомогли їй по-новому поглянути на власну силу та вразливість. Особливе місце в її спогадах посіли інші підлітки, які також проходили лікування.

"Я ніколи так сильно не сміялася й не плакала, ніколи не була такою чесною й такою справжньою. Інші діти там навчили мене, як бути сильною, коли ти найслабша. Це був найгірший і найкращий час у моєму житті, і завдяки йому я стала кращою", — поділилася донька зірок.

Роботи Вів'єн Джолі / © скриншот

Свої переживання Вів'єн також перенесла на полотна. Замість людських постатей вона зображувала тюльпани, а лікарню символічно назвала "полем тюльпанів". В одній із робіт дівчина залишила особливо емоційний підпис: "Я так сильно хотіла обіймів, що моє тіло стискалося".

Роботи Вів'єн Джолі / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно діти Джолі та Пітта змінили номери, щоб батько не знайшов їх. Актор вигадав, як відновити зв'язок з ними.

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