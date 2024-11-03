18-річна донька Фреймут у мініспідниці та топі з глибоким декольте перевтілилася в Памелу Андерсон

Старша донька української телеведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – показала, як перевтілилася в американську акторку Памелу Андерсон.

Так, у ніч проти 1 листопада майже увесь світ святкував Вечір усіх святих, або ж як його частіше називають Геловін. За традицією, у цей час люди переодягаються у костюми та збирають цукерки. Хоч Геловін вже минув, однак знаменитості продовжують хизуватися своїми святковими образами.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Донька Ольги Фреймут, яка мешкає в США, перевтілилася в Памелу Андерсон. 18-річна Злата Мітчелл повторила один із доволі зухвалих образів акторки. Дівчина одягнула чорний шкіряний топ з глибоким декольте та корсетом, а також мініспідницю. Образа Злата доповнила чобітками, пальтом та клатчем з блискітками.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

До речі, аби бути більш схожою на Андерсон, яка є білявкою, Мітчелл змінила зачіску. Щоправда, на експеримент із волоссям дівчина не наважилася, але білу перуку одягла.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, нещодавно родина канадійського співака Джастіна Бібера демонструвала оригінальний образ на Геловін. До речі, артист разом зі своєю дружиною Гейлі вперше повністю показав 3-місячного сина.

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