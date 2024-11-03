18-річна донька Фреймут у мініспідниці та топі з глибоким декольте перевтілилася в Памелу Андерсон

Злата Мітчелл продемонструвала свій образ на Геловін.
Старша донька української телеведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – показала, як перевтілилася в американську акторку Памелу Андерсон.
Так, у ніч проти 1 листопада майже увесь світ святкував Вечір усіх святих, або ж як його частіше називають Геловін. За традицією, у цей час люди переодягаються у костюми та збирають цукерки. Хоч Геловін вже минув, однак знаменитості продовжують хизуватися своїми святковими образами.
Донька Ольги Фреймут, яка мешкає в США, перевтілилася в Памелу Андерсон. 18-річна Злата Мітчелл повторила один із доволі зухвалих образів акторки. Дівчина одягнула чорний шкіряний топ з глибоким декольте та корсетом, а також мініспідницю. Образа Злата доповнила чобітками, пальтом та клатчем з блискітками.
До речі, аби бути більш схожою на Андерсон, яка є білявкою, Мітчелл змінила зачіску. Щоправда, на експеримент із волоссям дівчина не наважилася, але білу перуку одягла.
Нагадаємо, нещодавно родина канадійського співака Джастіна Бібера демонструвала оригінальний образ на Геловін. До речі, артист разом зі своєю дружиною Гейлі вперше повністю показав 3-місячного сина.
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