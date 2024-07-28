18-річна донька Фреймут відреагувала на вбивство Ірини Фаріон і показалася біля могили мовознавиці

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – вшанувала пам'ять умисно вбитої громадської діячки, професорки Ірини Фаріон.

Нещодавно Злата приїхала з США до України. 18-річна донька Фреймут навідалася до Львову, де зустрілася з друзями й провела час на Батьківщині. Зокрема, вона не могла оминути останніх трагічних подій і сходила на Личаківський цвинтар, де похована мовознавиця, щоб вшанувати її пам'ять. Мітчелл у фотоблогу поділилася фото могили Ірини Фаріон, де видніється безліч квітів, лампадок і табличка з її головною цитатою "Мова – це зброя". До того ж дівчина публічно звернулася до покійної й подякувала філологині: "Дякуємо вам!".

Могила Ірини Фаріон / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Зазначимо, Ірина Фаріон померла ввечері 19 липня після скоєного замаху на життя у Львові неподалік її будинку. Зокрема, філологиня отримала вогнепальне поранення голови, після чого померла у лікарні в реанімації. Слідство досі триває.

Нагадаємо, свої співчуття також висловлювали й інші українські знаменитості, серед яких, до речі, і мама Злати Мітчелл, ведуча Ольга Фреймут – якою була її реакція можна почитати за посиланням.

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