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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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814
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18-річна донька Кошового на новому фото захопила красою: який вигляд має Варвара після переїзду до Італії

Старша донька Євгена Кошового проживає за кордоном. Дівчина здобуває освіту в Італії.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Євген Кошовий із донькою Варварою

Євген Кошовий із донькою Варварою / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Старша донька актора Студії «Квартал 95» Євгена Кошового вперше за тривалий час поділилась своїм новим фото.

18-річна Варвара здебільшого уникає публічності. Дівчина навіть майже не ділиться своїми фото в Instagram. Проте час від часу донька Євгена Кошового робить винятки, як от цього разу. У сторіз Варвара опублікувала своє свіже фото.

Знімок був зроблений в автівці. Варвара саме кудись прямувала і вирішила заселфитися. Кадр донька гумориста не стала підписувати. Замість дівчини це зробили підписники, які у коментарях засипали її смайликами і словами, що вона неабияк гарна.

Донька Євгена Кошового / © instagram.com/kosshevayaa

Донька Євгена Кошового / © instagram.com/kosshevayaa

До речі, зараз Варвара Кошова проживає за кордоном, а саме в Італії. Донька гумориста здобуває освіту в Мілані. Дівчина навчається менеджменту та режисурі в сфері шоубізнесу.

Нагадаємо, Євген Кошовий виховує двох доньок — Варвару та Серафиму. Дітей гумористу народила кохана дружина Ксенія, з якою він вже 19 років у шлюбі. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала й про інші зіркові пари, які вважаються найміцнішими в українському шоубізнесі.

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