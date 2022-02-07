18-річна донька Олени Кравець у шкіряних штанах показала, як потусила з донькою Арфуша

18-річна донька Олени Кравець у шкіряних штанах показала, як потусила з донькою Арфуша

Марія завітала на день народження до подруги.

Старша донька зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець Марія показала, як нещодавно провела час.

На сторінці в Instagram Марія запостила серію знімків, зроблених на дні народження старшої доньки бізнесмена Валіда Арфуша Емілі. Дівчина влаштувала гучну вечіркуз нагоди свого повноліття – Емілі виповнилося 18 років.

instagram.com/maarriill

Однією з запрошених була й донька Кравець Марія. На захід дівчина вбралася стримано, однак доволі стильно – Маша була у чорних шкіряних штанах з високою талією та блискучій обтислій кофтинці. Дівчина зробила вечірній макіяж, а образ доповнила вишуканими прикрасами.

instagram.com/maarriill

"Ось такі гарні ми були на неймовірному святі на честь дня народження Емі", - підписала кадри Марія.

Дівчата зібралися на день народження доньки Арфуша (по центру праворуч) / instagram.com/maarriill

Своєю чергою, шанувальники доньки Кравець завалили її компліментами: "яка гарна", "неймовірної краси дівчина", "така чарівна", "фігура - вогонь".

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