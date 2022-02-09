18-річна донька Олени Кравець виступила на корпоративі "Вечірнього кварталу"

Марія серйозно захоплюється танцями.

Донька зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець Марія уникає публічності та воліє залишатися у тіні знаменитої мами.

Втім, для новорічного корпоративу "Вечірнього Кварталу" 18-річна дівчина зробила виняток, йдеться у "Світському житті". Так, Марія визвалася виступити на корпоративі і станцювати. Танці – це пристрасть Марії:

"Так. Вона виступала. Це була її ідея. Дуже багатьом сподобалося, багато хто потім заходив до гримерки: "Машо – це було круто", - розповіла горда зіркова мама.

Уся в маму: як старша донька Олени Кравець виступила на новорічному корпоративі "Кварталу 95"

Та на запитання, чи планує Марія пов'язати своє майбутнє з танцями, Кравець відповіла:

"Я тут сама, як кажуть, трохи не визначилася, як казав ді Капріо: "Я ще не знаю, ким буду, коли виросту". Отак і я. Я ще не знаю. Наразі у неї ось така пристрасть. Їй подобається фрістайл", - зазначила Олена.

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