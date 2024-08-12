18-річна донька Ольги Фреймут неочікувано приїхала до Миколаївської області

Старша донька української ведучої Ольги Фреймут неочікувано приїхала до Миколаївської області.

Про це 18-річна Злата Мітчелл повідомила у своєму Instagram. Так, нещодавно донька ведучої з США приїхала до України. Спочатку Злата була у Львові, згодом у Києві, а тепер – на Миколаївщині. Донька Фреймут вже встигла поділитися атмосферними кадрами з області.

Злата Мітчелл у Миколаївській області / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Ціль свого візиту до Миколаївської області Злата Мітчелл не стала розкривати. Однак цілком можливо, що вона готує соціальний проєкт та взяла участь у зніманнях. До слова, на одному з кадрів, яким поділилася Злата у своєму фотоблогу, був зображений оператор з відеокамерою. Він саме знімав дітей, поки ті йому щось розповідали.

Злата Мітчелл у Миколаївській області / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, Злата Мітчелл мешкає в США. Однак влітку вона, попри повномасштабне російське вторгнення, приїздить до України. Донька Ольги Фреймут вже відчула на собі жахіття війни. До слова, коли 5 серпня окупанти масовано обстріляли Київ, Злата показувала, як ховалася в укритті. Також донька ведучої своїм підписникам у фотоблогу розповідала, що доводиться переживати українцям через країну-агресорку РФ.

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