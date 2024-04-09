18-річна донька Ольги Фреймут похизувалася своєю новою елітною автівкою

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – обзавелася власним транспортним засобом.

Про це 18-річна дівчина розповіла у своєму Instagram. Злата Мітчелл поділилася, що стала власницею елітної автівки. У своєму Instagram блогерка вже показала своє власне авто.

Зокрема, тепер Злата їздитиме за кермом білого позашляховика. Блогерка опублікувала фото таким чином, що не видно марки автомобіля. Утім, судячи з емблеми на дисках, Злата стала власницею Mercedes-Benz.

Авто Злати Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"Вона (машина - прим. ред.) моя", - підписала кадри радісна Злата.

Донька Ольги Фреймут вже встигла проїхатися за кермом автомобіля та трішечки засвітити, який вигляд має салон її машини.

Авто Злати Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Зазначимо, нещодавно Ольга Фреймут показалася з молодшою донькою - 6-річною Євдокією та здивувала, як вона помітно підросла. Загалом, ведуча поїхала з дівчинкою подорожувати до Іспанії. Що стосується Злати – то вона вже тривалий час живе в США.

Нагадаємо, нещодавно акторка Валерія Ходос поділилася, як заробила на авто та квартиру в Києві. Артистка також розповіла про гонорари за роботу над кінопроєктами.

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