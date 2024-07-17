18-річна донька Ольги Фреймут показала, як з мамою та братом у Лондоні вони час проводять

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – потішила шанувальників сімейними знімками.

Як відомо, під час літніх канікул донька знаменитості з США прилетіла до Великої Британії, де під час війни проживає її мама з братом і сестрою. Так, у фотоблогу Злата опублікувала низку фото й показала, як вони провели час. Зокрема, Мітчелл попозувала з мамою та подругою в магазині парфумерії. До того ж зіркова родина обрала майже однакові вбрання – довгі сукні з мереживним декольте.

"Фото з Лондону", - лаконічно підписала кадри з відпочинку Злата.

Злата Мітчелл з мамою у Лондоні / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Окрім того, 18-річна дівчина провела час з братом і сестрою. І показала, як 8-річний Валерій насолоджується трапезою у ресторані.

Злата Мітчелл з братом у Лондоні / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

У коментарях під дописом Злата отримала чимало компліментів і коментарів про її схожість з мамою.

Ви з мамою маєте вигляд справжніх селебріті

Неймовірно, ви з мамою, як сестри

Дуже гарно!

До слова, раніше Злата Мітчелл ділилася, що приїздить до Європи на канікули щорічно й за традицією проводить деякий час з родиною. Зокрема, нещодавно старша донька Фреймут попозувала з молодшою сестричкою Євдокією у Лондоні.

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