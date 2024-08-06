18-річна донька Ольги Фреймут повернулася до Києва і показала, як ховалася від російських ракет

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – повернулася до Києва і показала, як пережила ракетний обстріл.

Так, пізно ввечері, 5 серпня, країна-агресорка РФ обстріляла столицю ракетами, а згодом ще й дронами-камікадзе. Донька Фреймут саме повернулася до Києва, тож теж на собі відчула терор, який чинить Росія проти мирних мешканців.

Зокрема, 18-річна Злата Мітчелл показала, як під час повітряної тривоги ховалася у підземному паркінгу. Разом із донькою Фреймут в укритті перебували й інші мешканці будинку. Як зазначила Мітчелл, саме у таких реаліях доводиться жити українцям через те, що Україна межує з країною-терористкою Росією. Допис донька Ольги Фреймут написала англійською мовою, аби її іноземні підписники дізналися про жахливий обстріл та злочини окупантів.

Злата Мітчелл в укритті / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"У Києві пролунали гучні вибухи. Діти, домашні тварини, люди похилого віку змушені ночувати на стоянках, у бомбосховищах, укриттях. Така реальність, якщо терористична Росія - твій сусід", - написала Злата.

Нагадаємо, Ольга Фреймут разом із молодшою донькою Євдокією теж повернулася до України. Щоправда, знаменитість поки що зупинилася у Львові.

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