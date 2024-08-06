18-річна донька Ольги Фреймут повернулася до Києва і показала, як ховалася від російських ракет

Країна-агресорка завдала ракетного удару по столиці, а згодом запустила дрони-камікадзе.
Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – повернулася до Києва і показала, як пережила ракетний обстріл.
Так, пізно ввечері, 5 серпня, країна-агресорка РФ обстріляла столицю ракетами, а згодом ще й дронами-камікадзе. Донька Фреймут саме повернулася до Києва, тож теж на собі відчула терор, який чинить Росія проти мирних мешканців.
Зокрема, 18-річна Злата Мітчелл показала, як під час повітряної тривоги ховалася у підземному паркінгу. Разом із донькою Фреймут в укритті перебували й інші мешканці будинку. Як зазначила Мітчелл, саме у таких реаліях доводиться жити українцям через те, що Україна межує з країною-терористкою Росією. Допис донька Ольги Фреймут написала англійською мовою, аби її іноземні підписники дізналися про жахливий обстріл та злочини окупантів.
"У Києві пролунали гучні вибухи. Діти, домашні тварини, люди похилого віку змушені ночувати на стоянках, у бомбосховищах, укриттях. Така реальність, якщо терористична Росія - твій сусід", - написала Злата.
Нагадаємо, Ольга Фреймут разом із молодшою донькою Євдокією теж повернулася до України. Щоправда, знаменитість поки що зупинилася у Львові.
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