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18-річна донька Ольги Фреймут у мінісукні блиснула пишними формами і показала, як розважається в США

18-річна донька Ольги Фреймут у мінісукні блиснула пишними формами і показала, як розважається в США

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Старша донька ведучої відвідала цікавий захід.

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – потішила прихильників новим контентом.

Зокрема, 18-річна дівчина показала, як розважається у США. У своєму Instagram Злата поділилася, що відвідала доволі цікавий захід. Так, донька Ольги Фреймут разом із приятелями сходила на автомобільні перегони та насолоджувалася переглядом за небезпечним видом спорту.

Злата Мітчелл на перегонах / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Мітчелл на перегонах / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл також похизувалася, який лук обрала на захід. Дівчина одягла на перегони чорну мінісукню. Образ Злата доповнила чоботями та прикрасами. Своє волосся донька Ольги Фреймут розпустила та зробила стриманий макіяж.

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

До речі, мінісукня вдало підкреслила пишні форми Злати та її підтягнуту фігуру. Мітчелл це сама продемонструвала, опублікувавши кадри зблизька.

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, нещодавно Злата Мітчелл й сама стала власницею новенької елітної автівки. Донька Ольги Фреймут вже показувала свій позашляховик від Mercedes-Benz.

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