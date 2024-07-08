18-річна донька Ольги Фреймут зустрілася з 7-річною сестрою й показалася на прогулянці в Лондоні

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – поділилася, як минають її канікули за кордоном.

Так, Злата нещодавно закінчила школу в США й разом з друзями відсвяткувала випускний. Втім, дівчина вирішила не сидіти вдома та вирушила до рідних у Лондон, де проживає її мама, брат і сестра. Зокрема, старша донька Фреймут показала, як з молодшою сестрою Євдокією прогулюється вуличками столиці Великої Британії.

Злата Мітчелл з сестрою / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

За словами 18-річної Мітчелл, вона щороку приїздить до Європи на відпочинок.

"Одного дня після випуску: з Сан-Франциско до Лос-Анджелеса і до Лондона. Щорічне європейське літо", - написала Злата.

Також Мітчелл попозувала поблизу вишуканих архітектурних будівель і зробила декілька селфі в модних образах наодинці.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Водночас донька ведучої зустрілася зі своєю подругою, відомою донькою київського забудовника Ігоря Ніконова – Аріною. Дівчина навчалася у лондонській школі й днями також випустилася. Разом дівчата насолодилися розмовами під коктейлі.

Злата Мітчелл та Аріна Ніконова / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут здивувала відео, як її 7-річна донечка Євдокія майстерно розмовляє англійською мовою.

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