18-річна донька Ольги Фреймут зустрілася з 7-річною сестрою й показалася на прогулянці в Лондоні

Злата відпочиває після шкільного випуску.
Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – поділилася, як минають її канікули за кордоном.
Так, Злата нещодавно закінчила школу в США й разом з друзями відсвяткувала випускний. Втім, дівчина вирішила не сидіти вдома та вирушила до рідних у Лондон, де проживає її мама, брат і сестра. Зокрема, старша донька Фреймут показала, як з молодшою сестрою Євдокією прогулюється вуличками столиці Великої Британії.
За словами 18-річної Мітчелл, вона щороку приїздить до Європи на відпочинок.
"Одного дня після випуску: з Сан-Франциско до Лос-Анджелеса і до Лондона. Щорічне європейське літо", - написала Злата.
Також Мітчелл попозувала поблизу вишуканих архітектурних будівель і зробила декілька селфі в модних образах наодинці.
Водночас донька ведучої зустрілася зі своєю подругою, відомою донькою київського забудовника Ігоря Ніконова – Аріною. Дівчина навчалася у лондонській школі й днями також випустилася. Разом дівчата насолодилися розмовами під коктейлі.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут здивувала відео, як її 7-річна донечка Євдокія майстерно розмовляє англійською мовою.
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