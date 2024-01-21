18-річна донька Олі Полякової натякнула на нові стосунки і показалася з хлопцем-красенем

Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – неочікувано натякнула на нові стосунки.

Зокрема, 18-річна дівчина опублікувала у своєму Instagram серію фото. На знімках Маша хизувалася своїм макіяжем та укладкою. На одному з кадрів блогерка неочікувано засвітилася із загадковим хлопцем-красенем.

Та ще більше Полякова-молодша спантеличила підписом. Дівчина поцікавилася у підписників: "Як вам наша пара?".

Маша Полякова з ймовірним бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Одні фани Маші одразу припустили, що вона закрутила новий роман. Доньку Полякової почали вітати та бажати їм щастя. Тим часом інші підписники блогерки були здивовані та засипали її запитаннями, що ж то за хлопець позував разом із нею.

Поки що Маша не розкриває подробиць про своє особисте життя. Раніше вона зустрічалася майже рік з бойфрендом у Лондоні, однак восени минулого року їхні стосунки закінчилися. Річ у тім, що хлопець використовував Марію, аби стати популярним.

Нагадаємо, нещодавно співачка Слава Камінська показалася зі своїм бойфрендом. Виконавиця також випадково розсекретила ім'я свого обранця.

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