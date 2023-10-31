18-річна донька Олі Полякової показала чесно фото з акне на обличчі та розповіла про лікування

Маша також показала, який вигляд тепер має її обличчя без макіяжу.

Старша донька української співачки Олі Полякової - 18-річна Марія – зізналась, що страждала від акне та тривалий час лікувалася.

У своєму Instagram блогерка розповіла, що висипання у неї з'явилися близько 13 років. Відтоді Маша, аби приховати акне, почала постійно користуватися косметикою та не виходила на публіку без макіяжу.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Трішки вам інсайту. Ось такий я маю вигляд без макіяжу. Але я вилікувала акне, тепер я ходжу вулицями без мейку, а це я не робила від 13 років", - поділилася Марія.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Полякова-молодша зізналась, що нарешті вилікувалася від акне. Щоправда, зараз Маша бореться з наслідками акне – постакне. Блогерка також показала, який вигляд мала шкіра її обличчя до лікування та після.

"Ось моє до. Тепер залишилося постакне", - додала Марія.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відверто розповіла про хворобу своєї мами. Виконавиця зізналась, що її рідна людина нині лікується в Англії, де лікарі нарешті змогли поставити їй діагноз.

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