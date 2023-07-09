18-річна донька Олі Полякової показала палкі поцілунки з коханим та зухвале фото з непристойним жестом

Донька української співачки Олі Полякової, 18-річна Марія Полякова показала, як проводить дозвілля зі своїм бойфрендом Артуром.

На сторінці в Instagram дівчина розмістила декілька знімків зроблених, судячи з усього, під час нещодавньої фотосесії пари. На кадрах Маша і Артур зазнімковані під час романтичного поцілунку, а також показуючи на камеру середній палець.

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Полякова-молодша одягнена у чорний капелюшок та білу майку, а також пальто кольору кемел. Артур приміряв чорне пальто та білу сорочку.

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Як відомо, про роман Маші Полякової та Артура стало відомо у січні цього року. Судячи з усього, молоді люди познайомилися у Лондоні, де обоє наразі живуть та навчаються. Маша вже представила бойфренда зірковій мамі, і, певно, вона схвалила вибір доньки.

Нагадаємо, днями Маша Полякова показала сюрприз, який їй зробив коханий. Дівчина похизувалася розкішним букетом піонів від коханого, а також зувхалою листівкою, яку він їй надіслав.

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