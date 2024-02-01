18-річна донька Олі Полякової поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Дуже сильно захворіла"

Маша поділилася, що сталося та як вона почувається.

Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Юна блогерка поділилася у своєму Instagram, що захворіла і погано почувається. Як зазначила Полякова-молодша, вона підхопила вірус, тому зараз лікується.

"Не зможу вийти в ефір, тому що я дуже сильно захворіла. Це грип, який зараз всі підхопили. Я думаю, зі мною буде все нормально, але тільки прокинулася і все дуже тяжко", - розповіла Маша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова більше деталей розкрила про стан здоров'я доньки. За словами артистки, у Маші піднялася висока температура. Утім, виконавиця запевнила, що через два дні її донька почуватиметься набагато краще.

"Вона погано почувається, температура. Це просто вірус, все буде добре", - поділилася Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До речі, співачка разом з донькою мала вийти у прямий ефір та провести сеанс гадання на картах Таро. Однак через стан здоров'я Маші це довелося перенести на 2 лютого, п'ятниця.

"Таро – це енергія і багато різних інших речей. Але у цю п'ятницю ми обов'язково все зробимо: погадаємо і промиємо всім кісточки. Тому готуйте свої запитання", - зазначила Маша.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Саша Бо скаржилася, що разом з двомісячною донькою захворіла. Знаменитість також розповідала про симптоми їхньої хвороби.

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