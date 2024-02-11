19-річна донька Олі Полякової розповіла про найдорожчий подарунок від батьків і свій заробіток

Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – розповіла про найдорожчий батьківський подарунок і що їй зараз приносить доходи.

Так, 19-річна блогерка зізналася, що наразі живе окремо від батьків у квартирі, яку і вважає їхнім подарунком для неї. До слова, ця квартира передалася їй у спадок після бабусиної смерті. Втім, Маша додає, що житло ще не переписали на неї, але вона щиро сподівається на це.

"У мене у бабусі була квартира, вона померла до повномасштабної війни. І зараз я живу в її квартирі. Мені так подобається. Подарунок ще на мене не записаний, але перспектива відчувається", - розповіла донька Полякової в інтерв'ю Люкс ФМ.

Окрім того, Маша поділилася звідки бере гроші. Так, за її словами батьки не надають їй кишенькових грошей, адже вона розвиває блог у соцмережах і сама себе забезпечує.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"У нас немає такого, щоб батьки мені давали гроші, тому що я працюю. Я – блогерка. У мене багато зараз реклами в TikTok та Instagram, ефіри веду...", - зізналася донька Полякової.

На запитання інтерв'юера про суму заробітку Маша зазначила, що заробляє близько 100 тис грн щомісяця. Окрім того, блогерка зізнається, що завжди має з собою 100 доларів на випадок критичних ситуацій.

"У мене є правило. Зараз війна… У мене завжди у гаманці має лежати 100 доларів. Про всяк випадок. Ці гроші я не витрачаю. Що б не сталося, має бути запасна штука", - зазначила Маша.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова повторила образ своєї мами і приголомшила своєю схожістю з нею.

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