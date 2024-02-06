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18-річна донька Олі Полякової в екстравагантній сукні повторила образ мами і приголомшила схожістю

18-річна донька Олі Полякової в екстравагантній сукні повторила образ мами і приголомшила схожістю

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Виконавиця зазначила, що Маша вже наступає їй на п'яти.

Старша донька української співачки Олі ПоляковоїМарія –  повторила один з образів зіркової мами та здивувала, наскільки вони схожі.

Маша влаштувала фотосет в екстравагантній рожевій сукні з воланами та пікантним вирізом на стегні. Блогерка зробила стриманий макіяж, а образ доповнила кашкетом.

Свого часу таку ж саму сукню одягала Оля Полякова. Щоправда, виконавиця тоді робила яскравий макіяж та доповнювала образ масивними прикрасами. Полякова порівняла своє фото зі знімком доньки та зазначила, що 18-річна Маша вже наступає їй на п'яти.

Оля Полякова з донькою / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ну що, на п'яти наступає нове покоління!" – прокоментувала співачка.

Шанувальники не оминули увагою знімок Олі Полякової з донькою. Фани зазначили, що вони зовні неабияк схожі. Щоправда, деякі відмітили, що Маша не прагне бути повністю копією мами.

  • Круто, що дочка не намагається стати маминою копією при неймовірній схожості!
  • Ваша донька має дуже гарний вигляд і просто неймовірна!
  • Буде гарна заміна в майбутньому!

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Дівчина розповідала, що погано почувається та ділилася симптомами хвороби.

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