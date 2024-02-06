18-річна донька Олі Полякової в екстравагантній сукні повторила образ мами і приголомшила схожістю

Виконавиця зазначила, що Маша вже наступає їй на п'яти.

Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – повторила один з образів зіркової мами та здивувала, наскільки вони схожі.

Маша влаштувала фотосет в екстравагантній рожевій сукні з воланами та пікантним вирізом на стегні. Блогерка зробила стриманий макіяж, а образ доповнила кашкетом.

Свого часу таку ж саму сукню одягала Оля Полякова. Щоправда, виконавиця тоді робила яскравий макіяж та доповнювала образ масивними прикрасами. Полякова порівняла своє фото зі знімком доньки та зазначила, що 18-річна Маша вже наступає їй на п'яти.

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ну що, на п'яти наступає нове покоління!" – прокоментувала співачка.

Шанувальники не оминули увагою знімок Олі Полякової з донькою. Фани зазначили, що вони зовні неабияк схожі. Щоправда, деякі відмітили, що Маша не прагне бути повністю копією мами.

Круто, що дочка не намагається стати маминою копією при неймовірній схожості!

Ваша донька має дуже гарний вигляд і просто неймовірна!

Буде гарна заміна в майбутньому!

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Дівчина розповідала, що погано почувається та ділилася симптомами хвороби.

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