18-річна донька Олі Полякової в екстравагантній сукні повторила образ мами і приголомшила схожістю

Виконавиця зазначила, що Маша вже наступає їй на п'яти.
Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – повторила один з образів зіркової мами та здивувала, наскільки вони схожі.
Маша влаштувала фотосет в екстравагантній рожевій сукні з воланами та пікантним вирізом на стегні. Блогерка зробила стриманий макіяж, а образ доповнила кашкетом.
Свого часу таку ж саму сукню одягала Оля Полякова. Щоправда, виконавиця тоді робила яскравий макіяж та доповнювала образ масивними прикрасами. Полякова порівняла своє фото зі знімком доньки та зазначила, що 18-річна Маша вже наступає їй на п'яти.
"Ну що, на п'яти наступає нове покоління!" – прокоментувала співачка.
Шанувальники не оминули увагою знімок Олі Полякової з донькою. Фани зазначили, що вони зовні неабияк схожі. Щоправда, деякі відмітили, що Маша не прагне бути повністю копією мами.
- Круто, що дочка не намагається стати маминою копією при неймовірній схожості!
- Ваша донька має дуже гарний вигляд і просто неймовірна!
- Буде гарна заміна в майбутньому!
Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Дівчина розповідала, що погано почувається та ділилася симптомами хвороби.
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