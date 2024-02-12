18-річна донька Олі Полякової закрутила новий роман і зізналась, чи живе разом з бойфрендом

Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – після розриву з бойфрендом довго не була самотньою та закрутила новий роман.

Секретами з особистого життя 18-річна блогерка поділилася на шоу "33 запитання від Люкс ФМ". Свого коханого Маша не квапиться розсекречувати. Полякова-молодша лише зізналась, що з хлопцем разом поки не живе. Дівчина переконана, що це має бути ініціатива коханого і він має забезпечити їх житлом.

"У мене є молодий хлопець. Разом із хлопцем я не живу. Він іноді може залишатися на ніч, але разом не живемо. Це моя квартира, мій простір, якщо він хоче, щоб ми разом жили, то має орендувати квартиру", - поділилася донька Полякової.

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша також зізналась, що особисто для неї важливо у стосунках. Дівчина переконана, що поруч із коханим має бути легко. Також для блогерки важлива довіра та взаєморозуміння.

"Для мене у стосунках важливо – це легкість. Я не розумію стосунків, коли хлопець говорить, що ти без мене не можеш піти, наприклад, до клубу, тусити зі своїми друзями окремо від мене, в тебе не може бути друзів-хлопців. Для мене стосунки – це така зона комфорту, до якої ти можеш поринути і тобі буде класно", - зізналась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова відверто розповіла про свій заробіток. Окрім того, дівчина пригадала, який найдорожчий подарунок отримувала від батьків.

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