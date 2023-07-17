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18-річна донька Полякової похизувалася новим кольором волосся та засвітила пишний бюст у купальнику

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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18-річна донька Полякової похизувалася новим кольором волосся та засвітила пишний бюст у купальнику

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Юна блогерка показала зміни у своєму зовнішньому вигляді.

Донька української співачки Олі Полякової - Марія Полякова – похизувалася новим кольором волосся та засвітила у купальнику пишний бюст.

Як повідомила 18-річна блогерка в Instagram-stories, вона наважилася на незначні зміни у зовнішньому вигляді. Маша перефарбувала волосся. Щоправда, донька Полякової залишилася рудою, однак колір став трішки темнішим. Як зазначила 18-річна дівчина, їй неабияк подобається.

"Я просто зараз обожнюю свій новий колір волосся. Що ви про нього скажете? Він все одно рудий, але набагато темніший, ніж у мене був раніше. Мені він так подобається, я не можу вам передати це", - поділилася з прихильниками Маша.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Також Полякова-молодша опублікувала й пікантну світлину. Маша показалася у купальнику та засвітила пишний бюст. Таким чином блогерка поглузувала з надокучливих користувачів, які почали виписувати, щоб вона краще показала бюст, замість нової зачіски.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, Маша Полякова не соромиться публікувати у фотоблогу зухвалі знімки. Нещодавно дівчина показала палкі поцілунки з коханим та продемонструвала непристойний жест.

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Дата публікації
Перегляди
1475
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