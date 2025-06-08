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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
2 хв

18-річна донька зірки Едді Мерфі, від якої він відмовлявся, зробила камінг-аут: реакція батьків

Підліток змінив зовнішність.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Едді Мерфі, Енджел Айріс Мерфі Браун_1

Едді Мерфі, Енджел Айріс Мерфі Браун_1 / © instagram.com/angel.mbrown

Донька колишньої учасниці гурту Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі) та актора Едді Мерфі здійснила камінг-аут.

Так, 18-річна Енджел Айріс Мерфі Браун, яка народилася у жіночому тілі, заявила про себе як трансгендерного чоловіка. У своєму Instagram-профілі Енджел оновив інформацію про себе, вказавши, що його гендер — чоловік, вказавши бажані займенники — "він/його".

Сторінка Енджел Айріс Мерфі Браун / © instagram.com/angel.mbrown

Сторінка Енджел Айріс Мерфі Браун / © instagram.com/angel.mbrown

Енджел Айріс Мерфі Браун / © instagram.com/angel.mbrown

Енджел Айріс Мерфі Браун / © instagram.com/angel.mbrown

Видання The Daily Mail підтвердило це, посилаючись на джерело з оточення родини. Інсайдер запевняє, що зіркові батьки підлітка сприйняли його позицію й не засуджують за такий вибір.

"Це особисте рішення Енджела. Як Мел Бі, так і Едді Мерфі повністю підтримали його", - говориться у коментарі.

Енджел Айріс Мерфі Браун / © instagram.com/angel.mbrown

Енджел Айріс Мерфі Браун / © instagram.com/angel.mbrown

Мелані Браун, відома як Мел Бі, є матір’ю трьох дітей: старшої доньки Фенікс від Джиммі Гулзара, Енджела — від Едді Мерфі, та молодшої — Медісон від Стівена Белафонте. На даний момент співачка перебуває у стосунках із британським перукарем Рорі Макфі.

До слова, Енджел народився 3 квітня 2007 року. Його поява на світ супроводжувалася публічним конфліктом між Мел Бі та Едді Мерфі щодо батьківства. Після ДНК-тесту актор визнав дитину, і 2009 року було досягнуто юридичної угоди про виплату аліментів. Наразі Едді Мерфі є батьком десятьох дітей. 2024 року він одружився з австралійською моделлю Пейдж Батчер — матір’ю двох його молодших дітей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
274
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