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18-річна учасниця "Голосу країни-13" довела до мурах своїм виступом та розвернула усіх тренерів

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
870
Час на прочитання
2 хв
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18-річна учасниця "Голосу країни-13" довела до мурах своїм виступом та розвернула усіх тренерів

Майрамік Авоям / Фото: скриншот з відео

Дівчина підкорила потужним вокалом.

На сцену "Голосу країни-13" першою вийшла дивувати своїми вокальними вміннями 18-річна Майрамік Авоям.

Дівчина родом з Канева, Черкаська область. Однак нині вона живе у Німеччині та працює в одній із відомих мереж закладів швидкого харчування. Колеги порадили Майрамік піти на "Голос країни", адже переконані, що вокалістка зі своїм талантом має сяяти на сцені.

Майрамік Авоям / © скриншот з відео
Майрамік Авоям / Фото: скриншот з відео

"Кажуть мені: "Я оце думаю, коли станеш популярною, коли ти станеш зіркою, я отримаю квиток у перший ряд?". Кожного дня, коли я приходжу на роботу, кожен із них надихає мене. Вони надихнули мене прийти на "Голос", - поділилася Майрамік.

На сцені проєкту вокалістка виконала трек Cynthia Erivo – Stand Up. Тренери були просто приголомшені. Вони всі натиснули червону кнопку. Як згодом зізналися наставники, від виступу Майрамік у них мурахи пішли шкірою.

Майрамік Авоям / © скриншот з відео
Майрамік Авоям / Фото: скриншот з відео

"У вас чотири так. Я б дуже хотіла так співати, як ви. Вам треба співати, вам треба бути на великій сцені. Я дуже хочу вам допомогти з цим", - прокоментувала виступ вокалістки Дорофєєва.

Врешті, Майрамік обрала своєю наставницею саме Надю Дорофєєву.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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Дата публікації
Перегляди
870
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