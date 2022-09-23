18-річний син Ілона Маска змінив стать і вперше з'явився на людях у вигляді жінки

Один з синів засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска Ксав'є втілив давню мрію у життя та змінив стать.

18-річний син засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска Ксав'є Олександр Маск домігся того, до чого так довго прагнув.

Хлопець змінив стать і відмовився від прізвища свого знаменитого батька. Тепер Ксав'є трансгендерна жінка на ім'я Вів’єн Джена Вілсон.

Днями Вів'єн у її новому тілі потрапила до об'єктивів папараці у Санта-Моніці, куди приїхала на Tesla. Для прогулянки донька Маска обрала стиль кежуал – коричневу футболку з жовтим візерунком, чорні спортивні штани та кросівки.

Зазначимо, що в червні стало відомо, що Вівіан офіційно взяла дівоче прізвище своєї матері, Джастін Вілсон, і що вона також отримала дозвіл на зміну імені та по батькові Вищим судом округу Лос-Анджелес, пише DailyMail.

Вівіан народилася біологічним чоловіком, однак у квітні вона подала необхідні документи на зміну своєї статі та імені з Ксав'є Олександр Маск на Вівіан Дженна Вілсон.

У документах вона вказала, що перехід був мотивований тим, що "вона більше не живе зі своїм біологічним батьком і не бажає бути пов'язаною з ним жодним чином".

Ілон Маск з ексдружиною Джастін та їхніми синами - Ксав'є у блакитній футболці / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Ксав'є – один із пари близнюків Ілона Маска від першої дружини, канадської письменниці Джастін Вілсон. Пара була разом від 2000 до 2008 року. Окрім близнюків Ксав'є та Грифіна, у експодружжя також є трійнята Кай, Саксон, Даміан. У колишніх закоханих також був син Невада – їхній первісток, який помер за 10 тижнів після народження.

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