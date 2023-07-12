18-річний син Вікторії Бекхем похизувався новеньким незвичайним татуюванням на руці

Син дизанейрки Вікторії Бекхем та футболіста Девіда – Круз – похизувався новеньким татуюванням.

Як показав 18-річний юнак в Instagram-stories, тату він зробив на руці. Круз опублікував чорно-білу світлину, де на його тілі красується вініловий програвач з платівкою.

Тату Круза Бекхема / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Крузу Бекхему набивають тату / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Татуювання для сина Вікторії має особливе значення. Раніше Круз опублікував світлини, де він зображений у студії звукозапису. Там юнак записував композицію. Тож, цілком ймовірно, що Бекхем-молодший вирішив піти стопами зіркової мами та присвятити себе музиці.

Круз Бекхем записує пісню / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Зазначимо, у кожного з членів сімейства Бекхемів є чимало татуювань на тілі. Нещодавно суперечки виникли довкола 12-річної доньки Вікторії та Девіда – Гарпер. Дівчинка засвітила чорно-біле зображення маленького метелика на тілі у несподіваному місці. Однак думки користувачів Мережі розділилися. Одні засудили Девіда та Вікторію за те, що дозволити 12-річній доньці набити татуювання, інші ж стали на захист, стверджуючи, що то лише тимчасове тату, яке незабаром змиється водою.

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