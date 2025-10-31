18-річний син Марічки Падалко долучився до лав ЗСУ: реакція зіркових батьків

Марічка Падалко / © instagram.com/marichkapadalko

18-річний Михайло Соболєв, син української телеведучої Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва, офіційно став військовослужбовцем Збройних сил України.

Про це повідомив його батько Єгор Соболєв у своєму Facebook. Політик розповів, що син ще з юного віку виявляв неабиякий інтерес до військової справи. Ба більше, хлопець дещо змінив свій улюблений рід діяльності після початку повномасштабному вторгнення.

"Син уклав контракт із ЗСУ. Йому 18. Коли почалося вторгнення, було 14. Він жив футболом та історією. У 15 син залишив свою футбольну команду, де тренер ще в перші роки нагородив його прізвиськом Професор за вміння вести гру в центрі поля. Міхині тренування перемістилися в ліси — на військові вишколи для молоді", — згадав Соболєв.

Син Марічки Падалко та Єгора Соболєва / © instagram.com/marichkapadalko

За словами батька, Михайло поступово змінив свої життєві пріоритети. У 16 років він відмовився від ідеї вступати на історичний факультет і почав активно вивчати математику та фізику. Політик наголосив, що вже у 17 років їхній син подарував підрозділу Соболєва власноруч зібраний дрон. Також хлопець тоді вступив до Києво-Могилянської академії на щойно відкриту спеціальність "Робототехніка".

На 18-й день народження Михайло попросив мобілізувати його до підрозділу батька, але тоді Соболєв порадив йому продовжити навчання й працювати над розробкою дронів. Та Михайло все ж вирішив діяти самостійно.

"Він почав їздити допомагати нашій прифронтовій майстерні і… зник. Я п’ять місяців намагався дізнатися, що відбувається в його житті, отримуючи односкладові відповіді, що все добре. Місяць тому Міха зізнався, що з травня літає з одним добровольчим підрозділом і здійснив уже сотню місій на розвідниках літакового типу на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках. І що в жовтні він укладе офіційний контракт", — розповів батько.

У підсумку хлопець приєднався до одного з полків Сил безпілотних систем ЗСУ. Єгор Соболєв зізнався, що пишається сином, але не приховує, наскільки це хвилюючий досвід для їхньої родини.

"Пишаюся. Молюся. Думаю, як важко Марічці Падалко, якій тепер доводиться переживати за двох", — додав він.

Син Марічки Падалко та Єгора Соболєва / © facebook.com/yehorsoboliev/

Сама Марічка Падалко також прокоментувала рішення сина у своєму Instagram. Ведуча розповіла, що розуміла можливість такого кроку, але до останнього сподівалася, що війна завершиться до моменту, коли Михайлові виповниться 18.

"Наш син вже тиждень, як склав присягу на вірність українському народу, підписавши контракт із ЗСУ. Від самого початку війни я знала, що це може статися, але все сподівалася, що до того моменту, як йому буде 18, війна закінчиться, і в цьому не буде потреби. Потреба не тільки не зникла, потреба в людях тільки збільшилася", — поділилася Падалко.

Діти Марічки Падалко / © facebook.com/1plus1.MarichkaPadalko

Телеведуча також зізналася, що переживає набагато сильніше, ніж раніше, адже тепер її син на передовій. Журналістка відмітила, що Михайло — справжній патріот і вона цим неабияк пишається.

"Міха вважав, що "Україна починається з мене" ще задовго до того, як дізнався, що ця фраза належить В’ячеславу Чорновілу. Я дуже хвилююся і пишаюся водночас. Мати сина в ЗСУ виявилося в кілька разів складніше, ніж чоловіка. Тому моя підтримка всім українським мамам", — написала вона.

