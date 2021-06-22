19-річна Біллі Айліш відповіла на звинувачення в расизмі

Артистка вибачилася перед азіатами за незрозумілу вимову.

Популярна американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш, яка нещодавно випустила трек про аб'юзивні стосунки, потрапила під шквал негативної критики та звинувачень у расизмі.

Так, у Мережу потрапив ролик з різних стрімів і трансляцій артистки, де у якийсь момент вона, начебто, висміює азіатський акцент. На відео виконавиця повторює одне і те ж зневажливе слово, яке несе у собі принизливе значення.

Після публікації ролику на артистку посипалися численні закиди у расизмі. На що Айліш запостила сторіс у Instagram, де розповіла що подібні відео вона знімала, коли їй було 13 або 14 років. Тоді вона і гадки не мала, що означає цей вислів.

"Це абсолютна тарабарщина, і я просто валяла дурня, і ніколи не пародіювала людей, мову, акценти або культуру. Кожен, хто мене знає, бачив, як я зловживаю голосами усе своє життя. Незалежно від того, як це було витлумачено, я не знала, що будь-яка моя дія заподіє шкоду іншим, і мені дуже боляче через те, що зараз мені навішують ярлик, який може заподіяти біль людям", - заявила співачка.

instagram.com/billieeilish

Нагадаємо, нещодавно популярна американська співачка Біллі Айліш поставила новий рекорд в Instagram. Зірка приголомшила фоловерів відвертою фотосесією для Vogue.

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