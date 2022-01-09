19-річна дівчина Іраклі Макацарії у міні звела з розуму довжелезними ніжками

Ліза похизувалася стрункою фігурою.
Кохана дівчина телеведучого та учасника "Танців з зірками" Іраклі Макацарії потішила фоловерів свого Instagram новим фотоконтентом.
19-річна Ліза Чічуа опублікувала ефектний кадр, де позувала в обтислій синій мінісукні з вирізами на животику та в туфельках на підборах. Красуня постала на вулиці, демонструючи свої довгі ноги та струнку фігуру.
Обраниця шоумена вирішила залишити публікацію без зайвих слів. А от її підписники з Грузії та України не скупилися на приємні повідомлення.
- Красунечка
- Гарна дівчина
- Неймовірна
- Божество
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