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19-річна дівчина Іраклі Макацарії у міні звела з розуму довжелезними ніжками

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19-річна дівчина Іраклі Макацарії у міні звела з розуму довжелезними ніжками

instagram.com/maqatsa

Ліза похизувалася стрункою фігурою.

Кохана дівчина телеведучого та учасника "Танців з зірками" Іраклі Макацарії потішила фоловерів свого Instagram новим фотоконтентом.

19-річна Ліза Чічуа опублікувала ефектний кадр, де позувала в обтислій синій мінісукні з вирізами на животику та в туфельках на підборах. Красуня постала на вулиці, демонструючи свої довгі ноги та струнку фігуру.

Ліза Чічуа / © instagram.com/lizachichuaa
Ліза Чічуа / instagram.com/lizachichuaa

Обраниця шоумена вирішила залишити публікацію без зайвих слів. А от її підписники з Грузії та України не скупилися на приємні повідомлення.

  • Красунечка
  • Гарна дівчина
  • Неймовірна
  • Божество

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