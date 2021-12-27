19-річна дівчина Іраклі Макацарії звела з розуму коханого своєю красою: "Моє божество"

Ліза сфотографувалася у красивій сукні.
Обраниця телеведучого та учасника "Танців з зірками" Іраклі Макацарії не припиняє викликати захоплення у коханого.
Шоумен щасливий у стосунках з 19-річною красунею та не скупиться Лізі на компліменти. Зокрема, знаменитість емоційно відреагував на нове фото своєї дівчини. На сторінці в Instagram Чічуа з'явився кадр, де вона позувала у красивій синій сукні з паєтками, яка підкреслила її струнку фігуру. Ліза із зібраним волоссям усміхалася на камеру, тримаючи келих у руках.
"Моє божество", – прокоментував одним із перших Макацарія та додав смайлики у вигляді червоних сердечок.
Тішити кохану зірки компліменти взялися й інші фоловери її сторінки.
- Яка гарна
- Лізо, ти така вродлива
- Ти сяєш
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