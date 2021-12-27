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19-річна дівчина Іраклі Макацарії звела з розуму коханого своєю красою: "Моє божество"

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19-річна дівчина Іраклі Макацарії звела з розуму коханого своєю красою: "Моє божество"

instagram.com/maqatsa

Ліза сфотографувалася у красивій сукні.

Обраниця телеведучого та учасника "Танців з зірками" Іраклі Макацарії не припиняє викликати захоплення у коханого.

Шоумен щасливий у стосунках з 19-річною красунею та не скупиться Лізі на компліменти. Зокрема, знаменитість емоційно відреагував на нове фото своєї дівчини. На сторінці в Instagram Чічуа з'явився кадр, де вона позувала у красивій синій сукні з паєтками, яка підкреслила її струнку фігуру. Ліза із зібраним волоссям усміхалася на камеру, тримаючи келих у руках.

© instagram.com/lizachichuaa
instagram.com/lizachichuaa

"Моє божество", – прокоментував одним із перших Макацарія та додав смайлики у вигляді червоних сердечок.

Тішити кохану зірки компліменти взялися й інші фоловери її сторінки.

  • Яка гарна
  • Лізо, ти така вродлива
  • Ти сяєш

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