19-річна дівчина Іраклі Макацарії звела з розуму коханого своєю красою: "Моє божество"

Ліза сфотографувалася у красивій сукні.

Обраниця телеведучого та учасника "Танців з зірками" Іраклі Макацарії не припиняє викликати захоплення у коханого.

Шоумен щасливий у стосунках з 19-річною красунею та не скупиться Лізі на компліменти. Зокрема, знаменитість емоційно відреагував на нове фото своєї дівчини. На сторінці в Instagram Чічуа з'явився кадр, де вона позувала у красивій синій сукні з паєтками, яка підкреслила її струнку фігуру. Ліза із зібраним волоссям усміхалася на камеру, тримаючи келих у руках.

instagram.com/lizachichuaa

"Моє божество", – прокоментував одним із перших Макацарія та додав смайлики у вигляді червоних сердечок.

Тішити кохану зірки компліменти взялися й інші фоловери її сторінки.

Яка гарна

Лізо, ти така вродлива

Ти сяєш

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