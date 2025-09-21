19-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта стала білявкою та проколола пірсинг у губі

Шайло Джолі / © Associated Press

Донька відомого голлівудського експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта перефарбувалася в білявку та проколола оригінальний пірсинг у губі.

Так, 19-річна Шайло Джолі наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Дівчину заскочили під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Шайло разом зі своєю близькою подругою Кеоні Роуз насолоджувалася шопінгом, коли їх запримітили папараці та зробили декілька фото.

На кадрах помітно, що в доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта тепер новий образ. Дівчина пофарбувала волосся та стала білявкою. Окрім того, вона зробила пірсинг нижньої губи. Ба більше, Шайло навіть нанесла легкий макіяж, від якого зазвичай відмовляється. Однак смак в одязі у доньки Пітта та Джолі залишився незмінним. Дівчина одягнула джинси та худі, розміру оверсайз.

Зазначимо, Шайло після розлучення батьків не спілкується з Бредом Піттом. Ба більше, торік дівчина відмовилася від його прізвища, залишивши лише мамине. Від 2024 року вона офіційно Шайло Джолі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Анджеліна Джолі збирається продати свій історичний маєток. Інсайдер видав, що не останню роль в цьому рішенні зіграв Бред Пітт.