19-річна донька Беллуччі і Касселя блиснула фігурою у ледь помітному мінібікіні на пляжі

Одне з фото зробив бойфренд Деви.
Старша донька зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Дева – показала пікантні світлини з відпочинку зі своїм бойфрендом, італійським актором та моделлю Саулом Нанні.
На своїй сторінці в Instagram Дева опублікувала серію світлин, де позує на пляжі та в океані у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. На чорно-білих зображеннях дівчина постає у мінібікіні і демонструє свою струнку фігуру.
Під кадрами Дева Кассель зазначила, що одне фото з серії зробив її хлопець.
"В Ріо. Перший знімок зробив мій коханий", - написала модель.
Своєю чергою, шанувальники залишили у коментарях багато компліментів й смайликів у формі вогників.
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- Чому ти така гарна
- Це справжня краса!
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Сама Моніка Белуччі також відреагувала на спокусливі світлини доньки Деви й з гумором написала: "Моя країна занадто красива, чи не так?".
Нагадаємо, нещодавно Дева Кассель вперше показалася на публіці зі своїм бойфрендом Саулом у Парижі й опинилася у кадрі папараці.
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