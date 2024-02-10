19-річна донька Беллуччі і Касселя блиснула фігурою у ледь помітному мінібікіні на пляжі

Старша донька зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Дева – показала пікантні світлини з відпочинку зі своїм бойфрендом, італійським актором та моделлю Саулом Нанні.

На своїй сторінці в Instagram Дева опублікувала серію світлин, де позує на пляжі та в океані у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. На чорно-білих зображеннях дівчина постає у мінібікіні і демонструє свою струнку фігуру.

Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

Під кадрами Дева Кассель зазначила, що одне фото з серії зробив її хлопець.

Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

"В Ріо. Перший знімок зробив мій коханий", - написала модель.

Своєю чергою, шанувальники залишили у коментарях багато компліментів й смайликів у формі вогників.

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Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel

Сама Моніка Белуччі також відреагувала на спокусливі світлини доньки Деви й з гумором написала: "Моя країна занадто красива, чи не так?".

Нагадаємо, нещодавно Дева Кассель вперше показалася на публіці зі своїм бойфрендом Саулом у Парижі й опинилася у кадрі папараці.

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