19-річна донька Беллуччі і Касселя в обтислій сукні показала струнку фігуру та похизувалася розтяжкою

Дева влаштувала стильний фотосет у Нью-Йорку.
Старша донька зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Дева – потішила підписників пікантним контентом.
Зокрема, 19-річна модель нині перебуває у Нью-Йорку. Там Дева вже встигла зробити стильний фотосет. Дівчина позувала на балконі на тлі багатоповерхівок.
Модель приміряла на себе два образи. Спочатку вона постала в чорній обтислій довгій сукні. Вбрання вдало підкреслило струнку фігуру дівчини.
Також Дева приміряла сіру майку та джинси. Дівчина похизувалася пласким животом і тоненькою талією.
Окрім того, 19-річна модель продемонструвала свою розтяжку. Дівчина задерла ногу на поручні балкона і витягнула носочки.
Нагадаємо, днями співачка Оля Полякова похизувалася стрункою фігурою. Виконавиця відпочивала в Африці і ділилася звідти кадрами, де вона зображена в купальнику.
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