19-річна донька Беллуччі і Касселя вперше показала свого бойфренда-італійця

Старша донька зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева розсекретила свого бойфренда.

На сторінці в Instagram закохана та щаслива, 19-річна Дева Кассель розмістила світлини з коханим, на яких вони позують на тлі моря. Судячи з пейзажу, закохані разом провели вікенд. На знімках Дева зображена у купальнику, а її обранець – у плавках.

Дева Кассель з бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

Дева Кассель з бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

"Це правда", - коротко підписала світлини з бойфрендом Кассель.

На фотографіях Дева залишила відмітку, якою повідомила, що зустрічається з 24-річним італійським актором та моделлю Саулом Нанні. До речі, й сам Нанні заявив про стосунки з Девою, опублікувавши з нею також світлини у себе в фотоблогу.

Бойфренд Деви Кассель / Фото: instagram.com/saulnanni

Бойфренд Деви Кассель / Фото: instagram.com/saulnanni

Своєю чергою, шанувальники молодих артистів зізналися, що вони неперевершена пара:

Саул такий щасливчик!

Ви маєте такий гармонійний вигляд!

Я в захваті від вашої пари!

Нагадаємо, тим часом відбулися зміни й в особистому житті батьків Деви. Так от, Венсан Кассель почав зустрічатися з копією своєї другої ексдружини Тіни Кунакі, моделлю Нарою Баптістою. Тим часом Моніка Беллуччі знайшла щастя у стосунках з відомим американським режисером Тімом Бертоном. Нещодавно вони вперше з'явилися на світському заході як пара.

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