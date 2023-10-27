19-річна донька Беллуччі і Касселя вперше показала свого бойфренда-італійця

Дева поділилася романтичними кадрами відпочинку з коханим.
Старша донька зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева розсекретила свого бойфренда.
На сторінці в Instagram закохана та щаслива, 19-річна Дева Кассель розмістила світлини з коханим, на яких вони позують на тлі моря. Судячи з пейзажу, закохані разом провели вікенд. На знімках Дева зображена у купальнику, а її обранець – у плавках.
"Це правда", - коротко підписала світлини з бойфрендом Кассель.
На фотографіях Дева залишила відмітку, якою повідомила, що зустрічається з 24-річним італійським актором та моделлю Саулом Нанні. До речі, й сам Нанні заявив про стосунки з Девою, опублікувавши з нею також світлини у себе в фотоблогу.
Своєю чергою, шанувальники молодих артистів зізналися, що вони неперевершена пара:
- Саул такий щасливчик!
- Ви маєте такий гармонійний вигляд!
- Я в захваті від вашої пари!
Нагадаємо, тим часом відбулися зміни й в особистому житті батьків Деви. Так от, Венсан Кассель почав зустрічатися з копією своєї другої ексдружини Тіни Кунакі, моделлю Нарою Баптістою. Тим часом Моніка Беллуччі знайшла щастя у стосунках з відомим американським режисером Тімом Бертоном. Нещодавно вони вперше з'явилися на світському заході як пара.
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