19-річна донька Беллуччі і Касселя вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом-красенем

Старша донька зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Дева – вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом, італійським актором та моделлю Саулом Нанні.

Як поділилася Дева у своєму Instagram, вони разом відвідали світський захід, зокрема, побували на Тижні моди в Парижі. Для події модель обрала бежевий тренч, чобітки на підборах та чорну сумочку, тим часом її бойфренд-красень одягнув коричневе пальто, брюки та сорочку.

Дева Кассель з бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

Парочка не соромилася демонструвати свої почуття на публіці. Вони ходили, обійнявшись, а також трималися за руки.

Дева Кассель з бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

Зазначимо, Дева Кассель та Саул Нанні розсекретили свої стосунки восени минулого року. Схоже, роман пари неабияк стрімко розвивається. Закохані разом зустріли Новий рік та показали, як у відпустці проводили час.

Нагадаємо, на Тижні моди у Парижі також засвітився й зірковий батько Деви – французький актор Венсан Кассель. Артист на захід теж прийшов не сам. Кассель вперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною, моделлю Нарою Баптистою.

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