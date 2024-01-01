19-річна донька Беллуччі і Касселя захопила рідкісним романтичним фото з бойфрендом-красенем

Модель також розсекретила, як із коханим зустріла Новий рік.
Старша донька зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Дева – не приховує, що вже не самотня та перебуває у стосунках з італійським актором та моделлю Саулом Нанні.
Хоч пара й не тримає в таємниці їхній роман, однак вкрай рідко ділиться спільним контентом. Тим не менш, закохані на Новий рік зробили виняток. Зокрема, Дева в Instagram-stories опублікувала романтичне фото з обранцем. Парочка обійнявшись позувала перед камерою та ніжно цілувала одне одного.
Тим часом Саул розсекретив, як вони зустріли Новий 2024 рік. Парочка обрала теплий клімат, тож поїхала до Бразилії. Обранець Деви показав, як вони у купальному вбранні прогулювалися на одному з місцевих пляжів і тішили одне одного обіймами та поцілунками.
Нагадаємо, нещодавно британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як святкувала Новий рік. Знаменитість зустрічала 2024 рік в Індії разом із чоловіком, американським актором Майклом Дугласом, та дітьми.
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