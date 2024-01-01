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19-річна донька Беллуччі і Касселя захопила рідкісним романтичним фото з бойфрендом-красенем

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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19-річна донька Беллуччі і Касселя захопила рідкісним романтичним фото з бойфрендом-красенем

Дева Кассель з бойфрендом / Фото: instagram.com/saulnanni

Модель також розсекретила, як із коханим зустріла Новий рік.

Старша донька зіркового експодружжя Моніки Беллуччі та Венсана КасселяДева – не приховує, що вже не самотня та перебуває у стосунках з італійським актором та моделлю Саулом Нанні.

Хоч пара й не тримає в таємниці їхній роман, однак вкрай рідко ділиться спільним контентом. Тим не менш, закохані на Новий рік зробили виняток. Зокрема, Дева в Instagram-stories опублікувала романтичне фото з обранцем. Парочка обійнявшись позувала перед камерою та ніжно цілувала одне одного.

Дева Кассель з бойфрендом / © instagram.com/devacassel
Дева Кассель з бойфрендом / Фото: instagram.com/devacassel

Тим часом Саул розсекретив, як вони зустріли Новий 2024 рік. Парочка обрала теплий клімат, тож поїхала до Бразилії. Обранець Деви показав, як вони у купальному вбранні прогулювалися на одному з місцевих пляжів і тішили одне одного обіймами та поцілунками.

Дева Кассель з бойфрендом / © instagram.com/saulnanni
Дева Кассель з бойфрендом / Фото: instagram.com/saulnanni

Нагадаємо, нещодавно британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як святкувала Новий рік. Знаменитість зустрічала 2024 рік в Індії разом із чоловіком, американським актором Майклом Дугласом, та дітьми.

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Дата публікації
Перегляди
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