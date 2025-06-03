19-річна донька Джолі та Пітта після відмови від прізвища батька змінила ім'я

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Реклама

Донька відомого голлівудського експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта після публічної відмови від прізвища батька змінила ім'я.

Так, 19-річна дівчина була Шайло Джолі-Пітт. Торік вона взяла лише мамине прізвище та стала Шайло Джолі. Та, виявляється, зміни також стосувалися й її імені. Нещодавно донька експодружжя побувала на показі колекції модельєрки Ізабель Марант, що відбувся у Лос-Анджелесі.

На події виступала музикантка Луелла. Виявилося, що Шайло була хореографинею та ставила для танцівниць номер, про що йдеться в прессрелізі з заходу, пише People. Там донька Джолі та Пітта вказувалася під іншим іменем, а саме просто Ші Джолі. Утім, цілком можливо, що це лише псевдонім Шайло.

Реклама

Шайло Джолі / © Associated Press

Нагадаємо, в Анджеліни Джолі та Бреда Пітта є шестеро дітей, троє з яких їхні біологічні. Після розлучення актор не спілкується зі спадкоємцями, адже ті відмовляються це робити. Пітт, своєю чергою, вирішив не тиснути на дітей. Нещодавно ж зірка Голлівуду вперше висловився про остаточне розлучення з Анджеліною Джолі.