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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1307
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1 хв

19-річна донька Фреймут приїхала до мами до Лондона і показала, як з родиною проводить час разом

Злата Мітчелл поділилася фото літнього відпочинку із зірковою мамою та сестрою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ольга Фреймут з донькою

Ольга Фреймут з донькою / © instagram.com/freimutolia

Українська ведуча Ольга Фреймут насолоджується літом одразу з трьома дітьми.

Так, у фотоблогу 19-річна донька зірки Злата Мітчелл поділилася, що навідалася до Великої Британії та зустрілася з родиною. Вона показала, як разом з мамою їла у ресторані. На фото ведуча задумливо попозувала за столиком.

Також старша донька Фреймут зазнімкувала маму, яка говорила по телефону, зі своєю сестрою Євдокією з м'ячем на вулиці. Сімейство також прогулялося вуличками і насолодилося місцевими крамницями.

Ольга Фреймут / © instagram.com/zlata_mitchell

Ольга Фреймут / © instagram.com/zlata_mitchell

Ольга Фреймут з донькою / © instagram.com/zlata_mitchell

Ольга Фреймут з донькою / © instagram.com/zlata_mitchell

Сторіз Злати Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Сторіз Злати Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

До слова, Злата Мітчелл під час війни проживає й навчається у США. Нещодавно дівчина приїжджала до подруги на день народження до Лондону. Попри щільний графік, вона підтримує зв’язок із сім’єю та знаходить можливість на короткі подорожі до Європи, де живе її родина, а також інколи приїздить на Батьківщину.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот з дружиною Наталею показав особливий день їхньої родини. Подружжя похрестило донечку Лелю та показало фото таїнства.

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