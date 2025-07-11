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19-річна донька Фреймут приїхала до мами до Лондона і показала, як з родиною проводить час разом
Злата Мітчелл поділилася фото літнього відпочинку із зірковою мамою та сестрою.
Українська ведуча Ольга Фреймут насолоджується літом одразу з трьома дітьми.
Так, у фотоблогу 19-річна донька зірки Злата Мітчелл поділилася, що навідалася до Великої Британії та зустрілася з родиною. Вона показала, як разом з мамою їла у ресторані. На фото ведуча задумливо попозувала за столиком.
Також старша донька Фреймут зазнімкувала маму, яка говорила по телефону, зі своєю сестрою Євдокією з м'ячем на вулиці. Сімейство також прогулялося вуличками і насолодилося місцевими крамницями.
До слова, Злата Мітчелл під час війни проживає й навчається у США. Нещодавно дівчина приїжджала до подруги на день народження до Лондону. Попри щільний графік, вона підтримує зв’язок із сім’єю та знаходить можливість на короткі подорожі до Європи, де живе її родина, а також інколи приїздить на Батьківщину.
Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот з дружиною Наталею показав особливий день їхньої родини. Подружжя похрестило донечку Лелю та показало фото таїнства.