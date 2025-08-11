19-річна донька Фреймут замилувала фото з братом і сестрою: як родина відпочиває в Україні

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Українська ведуча Ольга Фреймут з трьома дітьми проводить літо в Україні.

Своїми враженнями вже поділилася старша донька зірки — Злата Мітчелл. Дівчина в Instagram опублікувала серію фото з мальовничих Карпат й свого повсякденного життя. На знімках можна розгледіти брата й сестру, друзів і ще декількох членів родини. За словами Мітчелл, вона тривалий час мріяла повернутися на Батьківщину, у своєї місце сили.

"Зникала з Instagram у липні, бо я вдома, в Україні. І цей приїзд сюди влітку мені був потрібен як ніколи. А я все ще тут", — поділилася Злата.

Ба більше, Злата відмовилася від соцмереж на місяць. Натомість витратила більше часу на зустрічі з найближчими, відвідала бажані локації та насолодилася природою довкола та горами.

"Липень в Україні без соцмереж став гарним перезавантаженням. Це було мені так потрібно! Ці останні три тижні: поїздка до України, потім зі Львова до Києва, потім назад до Львова, Карпати, назад до Києва, а тепер назад до Львова. Щоразу прощання стає все важчим..." — додала старша донька Фреймут.

