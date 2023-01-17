19-річна донька Костянтина Меладзе показала, як за рік кардинально змінилася її зовнішність

Донька відомого композитора та продюсера Костянтина Меладзе – Лія – відверто розповіла прихильникам про свої зміни у зовнішньому вигляді.

У фотоблогу дівчина розповіла, що за останній рік вона вкрай змінилася. Зокрема, Лія виросла інтелектуально та духовно. Утім, у юної співачки відбулися не лише внутрішні трансформації, а й зовнішні.

"Робила ці фото і думаю: "Хто це?". Я знала, що за рік виросла морально, емоційно, духовно, інтелектуально, бо ми всі зробили квантовий стрибок у розвитку, але зовнішність теж є невід'ємною частиною нас, а я якось не звертала на неї уваги", - поділилася Лія.

Лія Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

19-річна донька Меладзе розповіла, що у неї стали дорослими риси обличчя, змінився колір волосся Окрім цього, Лія набрала вагу.

"Зараз почалася деперсоналізація, бо доволі дорослі риси обличчя, блондинисте волосся посеред зими (хто зі мною довго, знають, що такого ніколи не було і не мало бути), плюс найбільша вага за всю, що коли-небудь у мене була. Все так кардинально змінилося, і як є вільна хвилинка, цікаво порівнювати "до" і "після", бо якщо довго не порівнювати, можна бути в такому ж ступорі, як я зараз", - додала Лія.

Лія Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

Читайте також: