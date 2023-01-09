19-річна донька Олени Кравець похизувалася новими татуюваннями

У дівчини з'явилися три нові зображення на тілі.

Донька зірки Студії "Квартал 95" Олени Кравець – Марія – полюбляє татуювання і охоче набиває собі на тілі різноманітні ескізи.

Так, юна блогерка вкотре поповнила колекцію тату. У Варшаві Маша зробила три нові татуювання. Донька Кравець у стилі мінімалізм набила два зображення на зап'ясті та одне на долоні.

"Повертаюся до Києва з красою", - поділилася Марія.

Нові татуювання доньки Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Зазначимо, це вже далеко не перше татуювання 19-річної доньки Олени Кравець. Восени минулого року в одному з тату-салонів столиці Марія набила на руці метелика. Також дівчина зробила патріотичне татуювання – герб України.

Маша мала й одне російськомовне татуювання "танцуй". Та від початку повномасштабної війни юна блогерка успішно його українізувала. Тепер на руці Марії красується напис українською "танцюй".

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