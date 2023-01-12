19-річна донька Олени Кравець показала, як облизувала на морозі стовп і набивала нове тату у Польщі

Марія поділилася фото і відео зі своїх пригод у Варшаві.

Донька ведучої Олени Кравець, 19-річна Марія показала, як нещодавно провела часу Польщі.

На сторінці в Instagram дівчина поділилася фото і відео зі своєї поїздки з друзями до Варшави. Там Марія гуляла засніженими вулицями міста, намагалася, як в дитинстві зловити сніжинку ротом а також перевірити теорію, що якщо облизати залізний стовп взимку, то язик примерзне до нього. На щастя, Марії поталанило, і всі її частини тіла залишилися неушкодженими.

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Окрім того 19-річна дівчина поласувала у місцевих ресторанах, зіграла з друзями у карти і набила на руці нове тату у вигляді червоної зірки. "Варшава була хороша", - коротко прокоментувала звіт зі своїх канікул у столиці Польщі донька Кравець.

Нагадаємо, раніше Марія Кравець ділилася, що у Польщі вона зробила собі одразу декілька нових мінімалістичних татуювань. Окрім зірки, дівчина розмістила на руці маленьке чорне серце та сумно-веселий смайл.

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