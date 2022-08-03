19-річна донька Олени Кравець показала, як "українізувала" своє російськомовне тату

Донька зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець Марія повернулася до України.
Як розповіла Олена Кравець, 19-річна Марія вже фізично не могла перебувати у Болгарії, де зараз її зіркова мама з молодшими братиком та сестрою, і її дуже тягнуло до України.
І перше, що зробила Маша, коли повернулася додому, позбулася свого російськомовного тату. На правій руці дівчини був зображений напис "танцуй". Тепер же він має вигляд українською – "танцюй".
Окрім того 19-річна Маша набила на зап'ястя татуювання у вигляді українського тризуба.
Також Марія поділилася своїм фото 8-річної давнини, де зображена з українськими прапорами на щічках. Цей кадр донька Кравець супроводила патріотичним підписом:
"Цій фотографії 8 років. За цей час змінилося багато чого, але любов та віра у ці два кольори на моєму дитячому обличчі з кожним роком ставали лише міцнішими. Зараз вони досягли максимального рівня, та не лише в мене, але й в громадян всієї України! Тепер і весь світ так само небайдужий до них. Весь світ з нами! Ми обов’язково переможемо! Україна єдина! Незалежна! Непереможна! Слава Україні!" – написала Марія.
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