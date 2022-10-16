19-річна донька Олени Кравець приїхала до Польщі з симпатичним незнайомцем

Життя доньки зірки Студії "Квартал 95" Олени Кравець Марії цікавить шанувальників не менше, ніж її знаменитої мами.

Цього разу в полі зору фанатів Маша опинилася з хлопцем на ім'я Максим. На своїй сторінці в Instagram Марія Кравець розмістила кадри, де зображена з Максом. Як повідомила дівчина, наразі вони перебувають у столиці Польщі, Варшаві.

"Варшава. День перший", - підписала серію знімків донька Кравець.

Марія Кравець приїхала до Польщі / Фото: instagram.com/maarriill

На фотографіях Маша має доволі стильний вигляд. Дівчина одягнена у широкі джинси, чорну куртку-oversize, білі кросівки. Образ вонадоповнила чорними окулярами, сріблястою бананкою та білим поясом.

Втім, увага юзерів була більше прикута до хлопця поруч з Марією: "Так, що це за чел біля тебе? Тато в курсі?", "красунчики мої", "фотки супер".

Марія Кравець приїхала до Польщі / Фото: instagram.com/maarriill

Марія Кравець приїхала до Польщі / Фото: instagram.com/maarriill

Втім, сама Марія не квапиться розповідати, що за хлопець супроводжує її під час поїздки до Варшави, воліючи особисте залишати особистим.

Чого не скажеш про старшу доньку співачки Віри Брежнєвої. Днями 21-річна Соня оприлюднила фото з новим бойфрендом і привітала його з річницею стосунків.

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