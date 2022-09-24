19-річна донька Олени Кравець топлес позувала у зухвалій фотосесії

Донька Олени Кравець, 19-річна Марія на сторінці в Instagram поділилася кадрами з нещодавньої фотосесії, яка відбувалася в Києві.

На кадрах Маша позує топлес, прикривши бюст руками, у високих джинсах, а також у топі, куртці-косусі та червоній сорочці.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

"Частина перша", - коротко прокоментувала серію знімків Марія. Також дівчина зазначила, що авторкою фотосесії виступила колега її мами за "Жіночим Кварталом", співачка Марта Адамчук.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Своєю чергою, коментар під світлинами залишила й зіркова мама дівчини Олена Кравець, яка написала: "Тепер я розумію, що не їхати з тобою на ці знімання, – було правильним рішенням. Так, моя крихітко?".

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Також не залишили без компліментів Марію підписники її сторінки в Instagram: "Маша – вау!", "яка файна – то любов!", "Це дуже гарно", "Вдалі знімання".

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець поділилася, що разом з молодшими дітьми, 6-річними двійнятами Катею та Іваном наразі перебуває в Болгарії. Разом з ними там і мама чоловіка Олени - Сергія. А от старша донька Кравець, 19-річна Марія, ухвалила рішення повернутися до Києва.

Цікаво, що коли дівчина приїхала додому, вона одразу "українізувала" свої татуювання на тілі і показала, що з цього вийшло.

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