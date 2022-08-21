19-річна донька Олени Кравець у мінісукні показалася у маминих лакованих чоботах

Так, 19-річна донька Олени Кравець щодня отримує ще більше прихильників і має для цього приводи.

Дівчина виросла справжньою красунею і часто ділиться з підписниками у Instagram своїми гарними фото. Цього разу Марія запостила декілька кадрів, зроблених на вулицях Києва.

На фото дівчина позує на тлі графіті у вигляді прапору ЛГБТ-спільноти. Маша зображена у чорній джинсовій куртці та мінісукні. Втім, головним доповненням її образу стали стильні лаковані чоботи, які колись носила ще її зіркова мама:

"Вибач, мамо… Довелося вкрасти твої чоботи", - підписала знімки донька Олени Кравець.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Як сама акторка відреагувала на таку "крадіжку" невідомо, а от підписники сторінки Марії лишилися у захваті від її образу: "А чи може мама бути проти? Дуже крута ти", "Тобі можна вкрасти мамині чобітки! Дуже гарно тобі в них!", "ну дуже гарна".

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Нагадаємо, що не так давно Олена Кравець поділилася, що разом з молодшими дітьми, 6-річними двійнятами Катею та Іваном наразі перебуває в Болгарії. Разом з ними там і мама чоловіка Олени - Сергія. А от старша донька Кравець, 19-річна Марія, ухвалила рішення повернутися до Києва.

Цікаво, що коли дівчина приїхала додому, вона одразу "українізувала" свої татуювання на тілі і показала, що з цього вийшло.

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