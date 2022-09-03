19-річна донька Олени Кравець у шкіряній куртці влаштувала зухвалий фотосет

Так, 19-річна донька Олени Кравець виросла та стала справжньою красунею.

Дівчинка досить часто публікує у своєму Instagram нові фото та з кожним днем стає все більше і більше популярною. До слова, цього разу Марія влаштувала доволі зухвалий фотосет у Києві.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Красуня обрала шкіряну куртку, джинси та кросівки. Для фотосесія Маша нанесла на обличчя легкий макіяж та доповнила свій обрах прикрасами.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Звичайно ж, нові знімки сподобалися зірковій мамі Марії. Олена облюбувала шкіряну куртку доньки, а також її джинси. Акторка попросила Машу дати їй речі одягнути.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

"Машуньо, даси куртку одягнути? А джинси?" – поцікавилася у доньки зіркова мама.

Нагадаємо, Олена Кравець разом з молодшими дітьми, 6-річними двійнятами Катею та Іваном наразі перебуває в Болгарії. Разом з ними там і мама чоловіка Олени - Сергія. А от старша донька Кравець, 19-річна Марія, ухвалила рішення повернутися до Києва.

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