19-річна донька Олени Кравець у шкіряній куртці влаштувала зухвалий фотосет

Старша донька зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець – Марія – потішила прихильників новими світлинами.
Так, 19-річна донька Олени Кравець виросла та стала справжньою красунею.
Дівчинка досить часто публікує у своєму Instagram нові фото та з кожним днем стає все більше і більше популярною. До слова, цього разу Марія влаштувала доволі зухвалий фотосет у Києві.
Красуня обрала шкіряну куртку, джинси та кросівки. Для фотосесія Маша нанесла на обличчя легкий макіяж та доповнила свій обрах прикрасами.
Звичайно ж, нові знімки сподобалися зірковій мамі Марії. Олена облюбувала шкіряну куртку доньки, а також її джинси. Акторка попросила Машу дати їй речі одягнути.
"Машуньо, даси куртку одягнути? А джинси?" – поцікавилася у доньки зіркова мама.
Нагадаємо, Олена Кравець разом з молодшими дітьми, 6-річними двійнятами Катею та Іваном наразі перебуває в Болгарії. Разом з ними там і мама чоловіка Олени - Сергія. А от старша донька Кравець, 19-річна Марія, ухвалила рішення повернутися до Києва.
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